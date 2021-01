Demokraci ruszają do ataku na Trumpa. Kiedy nie pomoże im wiceprezydent Pence, przystąpią do impeachmentu

Nancy Pelosi, która jest największą orędowniczką usunięcia Donalda Trumpa z urzędu, planuje złożyć w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji, która wezwie wiceprezydenta Mike’a Pence'a do wszczęcia procedury pozbawienia prezydenta władzy.

Podstawą byłaby 25 poprawka do konstytucji. Umożliwia ona usunięcie prezydenta, kiedy wiceprezydent i większość członków rządu uznają, że Donald Trump nie jest zdolny do sprawowania funkcji.

Liderka Demokratów da Pence’owi 24 godziny na podjęcie kroków. Jeśli tego nie zrobi, rozpocznie impeachment ( procedurę postawienia Trumpa w stan oskarżenia) Zdaniem Pelosi, prezydent stanowi zagrożenie dla porządku konstytucyjnego.

Problemem z usunięciem Trumpa jest czas. Senat, który miałby zatwierdzić stawiane Trumpowi zarzuty, zbiera się dopiero 19 stycznia , czyli dzień przed zaprzysiężeniem Bidena. Demokraci myślą więc o wstrzymaniu na 100 dni przesłania zarzutów wobec Trumpa do Senatu i zajęcie się impechmentem później, kiedy nie będzie już prezydentem.

Gdyby uznano go odpowiedzialnym za podżeganie swoich zwolenników do szturmu na Kapitol i , co ważniejsze, zapadłby wyrok skazujący, Donald Trump straciłby prawo ubieganie się w przyszłości o jakikolwiek urząd federalny.