Demi Lovato w filmie "Dancing With The Devil" opowiada o uzależnieniu od narkotyków. Gdzie oglądać 1 odcinek? "Przeżyłam 3 udary i zawał"

- W ciągu ostatnich kilku lat słyszałam już wiele historii o moim życiu i o tym, co według innych wydarzyło się dwa lata temu - powiedziała Demi Lovato, nawiązując do przedawkowania narkotyków w 2018 r. - Chcę sama wyjaśnić tę sprawę - dodała, zapowiadając premierę serialu dokumentalnego "Dancing With The Devil".