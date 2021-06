Delta uderzył w Wielką Brytanię i atakuje też inne kraje Europy. Indyjski wariant Covid-19 może opóźnić znoszenie blokad

Jest znacznie groźniejszy od innych szczepów koronawirusa i rozprzestrzenia się w tak dużym tempie, że może niebawem uderzyć nie tylko w Wielką Brytanię, ale też w całą Europę.

Mowa o wariancie Delta koronawirusa, czyli indyjskiej od-mianie zarazy, która stanowi w tej chwili już 91 procent wszystkich nowych zakażeń Covid-19 w Wielkiej Brytanii. I jest on gotowy do przejęcia kontroli w Europie, ostrzegają specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO)

Wysoce zaraźliwy wariant Delta koronawirusa pochodzącego z Indii stanowi teraz prawie wszystkie nowe przypadki zakażeń koronawirusa w Wielkiej Brytanii, ujawnił minister zdrowia Matt Hancock a bardzo szybkie rozprzestrzenianie się zmutowanego szczepu stanowi nowe zagrożenie dla ponownego otwarcia Europy.

Hancock powiedział w brytyjskim parlamencie podczas prze-słuchania na temat postępowania rządu z pandemią, że dane specjalistów rzeczywiście potwierdziły, że aż za 91 pro-cent nowych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii od-powiada indyjski wariant.