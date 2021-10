Delta Plus jest już w 30 krajach. Czy powinniśmy się bać nowego wariantu koronawirusa?

Pojawił się latem tego roku w Wielkiej Brytanii i od razu wywołał niepokój naukowców. Dziś wariant Delta Plus koronawirusa rozprzestrzenił się w 30 krajach. Czy powinniśmy się obawiać szczepu, który jest jeszcze bardziej zaraźliwy od wariantu Delty?

Delta i jej krewny Delta Plus rozprzestrzeniają się coraz bardziej po świecie. Te dwa warianty są genetycznie podobne, dlatego dzielą tę samą grecką literę. Ale Delta Plus ma dodatkową mutację w kodzie swego białka kolczastego, co pomaga koronawirusowi uzyskać dostęp do naszych komórek.

AY.4.2, został po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2021 roku i jest również do tej pory najczęściej spotykanym w Wielkiej Brytanii. Ten szczep wykryto u około 20 tys. osób. Jednak dziś na Wyspach odnotowuje się codziennie nawet do 40 tys. zakażeń, i nie jest do końca jasne, ile z nich jest spowodowanych przez nowy szczep.