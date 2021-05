Decyzja TSUE w sprawie Turowa. Dolnośląska „Solidarność” jest zbulwersowana

Kazimierz Kimso już zapowiada podjęcie działań, które nie dopuszczą do wprowadzenia w życie decyzji TSUE.

Na razie skierowaliśmy pismo do premiera, w którym wyraziliśmy swoje zdziwienie i oburzenie. To normalne w sytuacji, gdy organ nie mający z nami wiele wspólnego, wypowiada się w sprawie, w której nie powinien się wypowiadać, która go nie dotyczy. To godzi w nasze kompetencje – mówi Onetowi Kimso.

Czy możliwe są protesty związkowców? Według szefa dolnośląskiej „Solidarności” na razie jest na to za wcześnie. Pewne decyzje mogą jednak zapaść na zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu.

W piątek Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia – przypomina Onet. List do premiera Mateusza Morawieckiego wystosowała już Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.