Decyzja TK. Zbigniew Ziobro: orzeczenie jest niezwykle ważne w obliczu narastającej prawnej agresji agend Unii Europejskiej

Podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odrósł się do czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który jego zdaniem „orzekł to, co każdy konstytucjonalista i każdy kto ma elementarną wiedzę o hierarchii aktów prawnych w Polsce”.

- TK stwierdził ten fakt, że to Konstytucja jest najwyższej rangi aktem prawnym w Polsce. Nie traktaty międzynarodowe, nie umowy międzynarodowe, ale polska Konstytucja – mówił Ziobro.

Polityk dodał, że to "orzeczenie jest niezwykle ważne w obliczu narastającej prawnej agresji agend Unii Europejskiej, przy wsparciu Berlina i innych stolic europejskich".