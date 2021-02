Debiutancka płyta Celeste „Not Your Muse” już w sklepach i serwisach. Na niej „Stop This Flame” motyw przewodni Sky Sports Premier League

Na płycie „Not Your Muse” znalazło się 12 utworów, w tym 9 niepublikowanych wcześniej oraz single „Strange”, „A Little Love” oraz „Stop This Flame” (motyw przewodni Sky Sports Premier League).

„Not Your Muse” to siła, którą znalazłam, gdy byłam na skraju wyczerpania… Podczas tworzenia albumu pozwoliłam sobie na dotarcie do miejsca, w którym odnalazłam nowe zapasy energii, werwę, spełnienie. Jestem bardzo dumna z tego, co udało mi się osiągnąć na mojej debiutanckiej płycie i że jestem w takim położeniu, zwłaszcza po tak ciężkim roku. Czuję wdzięczność i ekscytację. Mam nadzieję, że się Wam spodoba" - napisała Celeste do fanów.

Na wersji deluxe płyty znajdziemy ulubione utwory fanów: „Lately”, „Both Sides Of The Moon”, „Father’s Son”, „Hear My Voice” oraz „It’s Alright” z filmu „Soul” w duecie z Jonem Batiste.

Ta brytyjsko-jamajska wokalistka w styczniu 2020 r. triumfowała w prestiżowym plebiscycie BBC Sound of 2020 oraz zdobyła nagrodę BRITs Rising Star. „Hear My Voice” trafiło na ścieżkę dźwiękową nowego filmu Aarona Sorkina „Proces siódemki z Chicago”. Utwór „A Little Love” trafił z kolei do wyczekiwanej świątecznej reklamy domów towarowych John Lewis.

Po raz pierwszy w historii w spocie użyto piosenki specjalnie napisanej na potrzeby reklamy. YouTube ogłosiło Celeste jako kolejną artystkę w programie Artist On The Rise. Pixar zaangażował gwiazdę do zaśpiewania piosenki do filmu „Soul”. Występ Celeste z BRITs, gdzie wykonała „Strange”, zapewnił artystce rozgłos na całym świecie.