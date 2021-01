Debata ZPP: Albo odmrożenie gospodarki, albo upadek całych branż

ZPP zorganizował webinar, w którym udział wzięli przedstawiciele branży HORECA, handlu, fitness oraz eventów. Moderator debaty, Piotr Palutkiewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP zaznaczył potrzebę odmrożenia poszczególnych branż, których działalność wstrzymywana jest zdecydowanie zbyt długo. Inni goście wskazywali na nieprzewidywalność decyzji władz czy spóźnioną i źle pomyślaną pomoc.

- Sytuacja w naszej branży jest fatalna. Na trwającej od blisko roku pandemii, przez 7 miesięcy byliśmy i wciąż jesteśmy zamknięci. W wakacje mogliśmy działać w wysokim reżimie sanitarnym, jednak to czas, który dla branży sportowej od zawsze jest słabszy biznesowo – powiedział Bartosz Józefiak, członek zarządu ds. finansowych Benefit Systems. Zaostrzane od kilku miesięcy ograniczenia powodują, że okres zimowy, który w normalnej sytuacji był dla branży sportowej najlepszy, stał się jednym z najgorszych. Jak podkreślił, może to mieć długofalowe konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorców. Negatywne skutki sztucznie przedłużanego zamknięcia infrastruktury sportowej doprowadzą do wzrostu absencji chorobowych pracowników i epidemii chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, otyłość czy depresja.

W wypowiedziach prelegentów nagminnie pojawiała się opinia, że nie rozumieją decyzji rządu. - Dlaczego nasze sklepy, działające głównie w centrach handlowych i funkcjonujące w tym samym reżimie sanitarnym, co otwarte sklepy spożywcze, muszą być zamknięte? – pytała Agata Szostek z Euro Net Sp. z o.o. - Dla nas najtrudniejsza jest niepewność i brak wytycznych, które pozwoliłyby nam planować i podejmować decyzje biznesowe co do przyszłości. W sklepach mamy zamrożone towary, nie możemy ich sprzedawać, czujemy się dyskryminowani.

Wtórowała jej Bożena Potapczuk, również ze spółki Euro Net. - Nie rozumiemy przesłanek merytorycznych do zamknięcia sklepów. Monitorowaliśmy sytuację w naszych. Nie mieliśmy żadnych zachorowań wynikających z realizacji obowiązku pracy w sklepach czy biurach. Wszystkie zaobserwowane przypadki zakażenia powstały poza zakładem pracy, w ogniskach domowych, gdzie reżim nie jest przestrzegany.

Na dane dotyczące bezpieczeństwa w obiektach sportowych powołał się także Bartosz Józefiak. – Wszystkie podmioty oczekują otwarcia w reżimach, do których się przystosowaliśmy i na które wydaliśmy ogromne środki. Drugim oczekiwaniem jest, by rząd korzystając z doświadczeń ze wszystkich miesięcy pandemii nauczył się jak zarządzać w kolejnych miesiącach i umożliwił prowadzenie działalności tam, gdzie nie dochodzi do zakażeń. Mamy badania empiryczne, które pokazują, że zachorowania w obiektach sportowych są śladowe. Tymczasem rząd ignoruje te dane, pokazujące realne zagrożenie, a powołuje się w swej argumentacji na badania oparte na matematycznym modelowaniu ryzyka zakażeń, które same w sobie nie uwzględniają żadnego reżimu sanitarnego i powstały właśnie po to, by taki reżim wprowadzić – stwierdził.

- Zatrudnialiśmy 130 osób, w tej chwili zatrudniamy 45 osób które i tak nie mają co robić, choć mamy trzy obiekty noclegowe, 7 punktów gastronomicznych, dwie sale weselne – mówiła Małgorzata Szumska, właścicielka Złotego Jaru. – Najbardziej przerażające jest to, że nie wiemy jak długo potrwa zamknięcie – podkreśliła. - Jeśli w piątek nam powiedziano, że w sobotę nie możemy pracować, a my mieliśmy jedzenia na kilkanaście tysięcy złotych, to poczuliśmy, że opuszczają nas siły.

Jak podkreśliła, „ludzie są nie tylko na skraju bankructwa, ale głębokiej depresji”. Pytana o ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa zauważyła, że bunt zdesperowanych przedsiębiorców już trwa, tylko w podziemiu, a jawny staje się bardzo realny. – Jak nie masz czym zapłacić podstawowych opłat, to czy dostaniesz 30 tys. mandatu, już nie robi na tobie wrażenia, bo i tak zbankrutujesz – stwierdziła.

Większość uczestników podkreślała zarazem potrzebę realnego dialogu rządu i przedstawicieli środowisk gospodarczych. Piotr Palutkiewicz zapewnił, że ZPP utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami rządu.