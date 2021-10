Debata w Sejmie ws. zapory na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj głosowanie. Na wschodniej granicy powstanie mur?

W środę późnym wieczorem odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącego budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej, około godziny 19:30 sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej opowiedziały się za przyjęciem projektu wraz z kilkoma poprawkami – 35 połów było za, 16 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Około godziny 22 rozpoczęło się drugie czytanie projektu ustawy, jednak na sali plenarnej zabrakło niemal wszystkich posłów PiS oraz kluczowych ministrów. - O tym, jakie jest zagrożenie naprawdę, świadczy pusta sala – wytykała opozycja.

- Wysoka Izbo, a właściwie - połowo Izby. Gdzie jesteście, posłowie PiS? To wy emanowaliście stanem zagrożenia na granicy. Pokazywaliście, że sytuacja eskaluje do tego stopnia, że jak nie wydacie miliarda 600 milionów, to zaraz zaleje nas fala migrantów. Ten obrazek pokazuje, o co wam chodzi tak naprawdę – mówił poseł Tomasz Szymański z KO.