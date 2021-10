Debata w PE. Morawiecki odpowiada europosłom: Polska w pełni przestrzega traktatów

- Wiele mówiono o znaczeniu praworządności. To jest zasada, która jest równie ważna dla Warszawy, jak dla wszystkich innych stolic. Nie ma między nami różnicy. Jest różnica co do tego, czy pod pretekstem praworządności można żądać od państw członkowskich takich rzeczy, których nie ma w traktatach? – pytał szef polskiego rządu, w odpowiedzi na zarzuty części europosłów dotyczących praworządności w Polsce.