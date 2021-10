Debata w Parlamencie Europejskim. Prof. Ryszard Legutko: W PE udało się stworzyć tyranię większości

- Jutro będzie kolejny rozdział w atakach na Polskę, będziemy mówić o kwestii aborcji. Fakt, że takie kwestie jak aborcja, pozostają w gestii państw członkowskich, ale kogo to obchodzi. Większość może przegłosować wszystko. Jeśli przegłosowanie, że 2 plus 2 równa się 5 zaszkodziłoby polskiemu rządowi, to nikt nie zawahał by się przed głosowaniem i są szanse, że taki wniosek zostałby przyjęty – te słowa europosła wzbudziły aplauz.

Europoseł zwrócił się też Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. - Najnowszy pomysł to nadrzędność prawa unijnego. W wielu wypowiedział, ten zwrot ginie w takim typowym żargonie. Ale chciałbym wiedzieć, co Pani przewodnicza ma na myśli, kiedy o tym mówi. Bo nie ma o tym słowa w traktatach. Skąd to wzięto, skoro nie z traktatów, to skąd? – pytał prof. Legutko.