Debata w Parlamencie Europejskim o praworządności i LGBT w Polsce

W poniedziałek eurodeputowani debatowali nad raportem na temat praworządności w Polsce oraz obecnej sytuacji LGBT. Dokument przygotowała komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Krytykowane są w nim działania skierowane przeciwko społeczności LGBT oraz naruszenia praworządności w trakcie reformy wymiaru sprawiedliwości.

Stanowisko Europejskiej Partii Ludowej, największego ugrupowania w PE, przedstawił Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej.

- Ten raport to akt oskarżenia władzy, która siebie stawia ponad prawem, ponad konstytucją, która szykanuje myślących inaczej. Ten raport to zbiór faktów. Musimy raport przyjąć, bo on jest niestety prawdziwy - mówił.