Debata prezydencka w USA: pandemia, służba zdrowia, wybory. I Trump do Bidena: Jesteś ode mnie głupszy!

Pierwsza prezydencka debata w Cleveland przypominała młóckę między Trumpem i Bidenem. Padały niedyplomatyczne słowa, będą jeszcze dwie debaty.

Jeśli ktoś sądził, że wtorkowa ( według amerykańskiego czasu, środowa wedle polskiego) pierwsza debata prezydencka będzie grzeczną i rzeczową dyskusją dwóch dobrze wychowanych panów, był w błędzie. Debata w Cleveland w stanie Ohio obfitowała w momenty przypominające okładanie się cepami zwaśnionych sąsiadów, a przecież potykali się: urzędujący prezydent Donald Trump i 77-letni Joe Biden, który ma apetyt na zamieszkanie w Białym Domy po wyborach 3 listopada. To przypominało bójkę w barze, konkurs pokrzykiwania, prawdziwa rozwałka, komentowano na gorąco debatę, tuż po jej zakończeniu. Oto na przykład w pewnym momencie Trump wypalił do rywala: Jesteś ode mnie głupszy. Ukończyłeś szkołę jako jeden z najsłabszych. Nie próbuj się ze mną się licytować na to, że jesteś mądry. Nie używaj przy mnie słowa smart ( mądry), nie ma w tobie niczego mądrego!, to uwaga Trumpa.

Urzędujący prezydent wielokrotnie przerywał rywalowi, najwyraźniej starając się wyprowadzić go z równowagi. Sam wydawał się być spokojny. Biden wściekły, że prezydent mu przerywa i zalewa potokiem słów, też nie pozostawał dłużny i rzucił do głowy państwa: Zamknij się w końcu człowieku! {Will you shut up man??] Chris Wallace, znany dziennikarz, związany ze stacją Fox News, aktywnie moderował dyskusję, zadawał trudne pytania, jak choćby o podatki Trumpa i naciskając go, by udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Po jednym ze starć z prezydentem, on też jednak nie wytrzymał i spytał: Czy chce Pan zamienić się miejscami? Wallace ostro reagował również i wtedy, gdy Trump zbaczał z tematu albo „kradł” czas przeznaczony dla rywala.

Bo każdy z uczestników debaty miał po dwie minuty, by wypowiedzieć się na dany temat, potem wymieniali między sobą zdania.

Starli się kandydaci już przy pytaniu o Sąd Najwyższy, a dokładnie o mianowanie przez Trumpa nowej sędzi Amy Coney Barrett . Zdaniem Demokratów, nie powinno się tego robić przed samymi wyborami. Mam do tego prawo, odparował Trump. Wygraliśmy wybory i mieliśmy prawo to zrobić, jakby nie pamiętał, że taka praktyka jest wbrew zwyczajowi. Doszło też do kłótni o publiczną opiekę zdrowotną (Obamacare), który to, zdaniem Bidena, system Trump chce zabrać, choć korzysta z niej 20 milionów Amerykanów. On nie chce dla nikogo publicznej opieki zdrowotnej- punktował Biden.

Trump na to: Obamacare to zły pomysł, zrobimy lepszą opiekę zdrowotną. Nie zabrakło wymiany zdań o pandemii koronawirusa. Trump powtarzał, że wykonał świetną robotę i do Bidena: Ty byś tego nigdy nie dał rady zrobić. Prezydent oskarżył „kłamliwe media" o malowanie fałszywego obraz obecnej sytuacji i obiecał, że już za kilka tygodni w Ameryce będzie dostępna szczepionka na koronawirusa.

Przy tym temacie Biden nie musiał się specjalnie wysilać. 200 tysięcy śmiertelnych ofiar mówi samo za siebie, a o Trumpie: Prezydent nie ma żadnego planu. Spanikował. Ten ostatni bronił się, mówiąc, że Demokraci chcą zamknąć kraj w reakcji na pandemię, a on go otwiera. Zapewnił również, że nie ma nic przeciwko maskom, choć wcześniej kpił z ich noszenia i demonstracyjnie zapowiadał, że nigdy jej nie założy. Nie zabrakło pytań o podatki Trumpa. Z raportu opublikowanego tuż przed debatą przez The New York Timesa wynika, że obecny prezydent w 2016 i 2017 roku zapłacił tylko 750 dolarów podatku dochodowego. Biden: Trump płaci niższe podatki niż nauczyciel, bo korzysta z możliwości prawnych, ja to ukrócę.

Gdy Wallace zapytał Trumpa, czy to prawda, padła odpowiedź.: płaciłem miliony dolarów.

Biden: to pokaż nam te zeznania.

Trump: pokażę,kiedy będą gotowe. Pytał też Wallace kandydatów na prezydenta o wybory korespondencyjne i o ich zachowanie w przypadku, gdyby wyniki były nieznane przez długi czas. Trump wyjaśnił, co zabrzmiało jak groźba, że kiedy zobaczy, iż dochodzi do fałszerstw, to nie może zadeklarować, iż będzie apelował do zwolenników o spokój. Biden obiecał powstrzymać emocję do czasu podliczenia wszystkich głosów. Ameryka jest już po debacie w Cleveland. Teraz będzie ona rozbierana na czynniki pierwsze, będą opinie i oceny, głównie o to, kto wygrał. Ale to jeszcze nie koniec, bo kolejne debaty odbędą się 15 października na Florydzie i 22 października w Tennessee. Ostatnie sondaże wskazują na kilkuprocentową ( 7-8 proc) przewagę Bidena. Demokraci nie cieszą się zawczasu, pamiętają poprzednie wybory, tez im sprzyjały sondaże, a wygrał Donald Trump. Pierwsza z debat odbyła się w Ohio, jednym z tak zwanych „swing states", w którym wyborcy głosują raz na kandydata Republikanów, innym razem na Demokratę. To właśnie takie stany mogą zdecydować o wyniku wyborów.

