Debata prezydencka w USA: pandemia, służba zdrowia, wybory. I Biden do Trumpa: Zamknij się w końcu człowieku!

Pierwsza prezydencka debata w Cleveland przypominała młóckę między Trumpem i Bidenem. Padały niedyplomatyczne słowa, będą jeszcze dwie debaty.

Jeśli ktoś sądził, że wtorkowa ( według amerykańskiego czasu, środowa wedle polskiego) pierwsza debata prezydencka będzie grzeczną i rzeczową dyskusją dwóch dobrze wychowanych panów, był w błędzie. Debata w Cleveland w stanie Ohio obfitowała w momenty przypominające okładanie się cepami zwaśnionych sąsiadów, a przecież potykali się: urzędujący prezydent Donald Trump i 77-letni Joe Biden, który ma apetyt na zamieszkanie w Białym Domy po wyborach 3 listopada. To przypominało bójkę w barze, konkurs pokrzykiwania, prawdziwa rozwałka, komentowano na gorąco debatę, tuż po jej zakończeniu. Oto na przykład w pewnym momencie Trump wypalił do rywala: Jesteś ode mnie głupszy. Ukończyłeś szkołę jako jeden z najsłabszych. Nie próbuj się ze mną się licytować na to, że jesteś mądry. Nie używaj przy mnie słowa smart ( mądry), nie ma w tobie niczego mądrego!, to uwaga Trumpa.

Urzędujący prezydent wielokrotnie przerywał rywalowi, najwyraźniej starając się wyprowadzić go z równowagi. Sam wydawał się być spokojny. Biden wściekły, że prezydent mu przerywa i zalewa potokiem słów, też nie pozostawał dłużny i rzucił do głowy państwa: Zamknij się w końcu człowieku! {Will you shut up man??] Chris Wallace, znany dziennikarz, związany ze stacją Fox News, aktywnie moderował dyskusję, zadawał trudne pytania, jak choćby o podatki Trumpa i naciskając go, by udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Po jednym ze starć z prezydentem, on też jednak nie wytrzymał i spytał: Czy chce Pan zamienić się miejscami? Wallace ostro reagował również i wtedy, gdy Trump zbaczał z tematu albo „kradł” czas przeznaczony dla rywala.

Bo każdy z uczestników debaty miał po dwie minuty, by wypowiedzieć się na dany temat, potem wymieniali między sobą zdania.

Starli się kandydaci już przy pytaniu o Sąd Najwyższy, a dokładnie o mianowanie przez Trumpa nowej sędzi Amy Coney Barrett . Zdaniem Demokratów, nie powinno się tego robić przed samymi wyborami. Mam do tego prawo, odparował Trump. Wygraliśmy wybory i mieliśmy prawo to zrobić, jakby nie pamiętał, że taka praktyka jest wbrew zwyczajowi. Doszło też do kłótni o publiczną opiekę zdrowotną (Obamacare), który to, zdaniem Bidena, system Trump chce zabrać, choć korzysta z niej 20 milionów Amerykanów. On nie chce dla nikogo publicznej opieki zdrowotnej- punktował Biden.

Trump na to: Obamacare to zły pomysł, zrobimy lepszą opiekę zdrowotną. Nie zabrakło wymiany zdań o pandemii koronawirusa. Trump powtarzał, że wykonał świetną robotę i do Bidena: Ty byś tego nigdy nie dał rady zrobić. Prezydent oskarżył „kłamliwe media" o malowanie fałszywego obraz obecnej sytuacji i obiecał, że już za kilka tygodni w Ameryce będzie dostępna szczepionka na koronawirusa.

Przy tym temacie Biden nie musiał się specjalnie wysilać. 200 tysięcy śmiertelnych ofiar mówi samo za siebie, a o Trumpie: Prezydent nie ma żadnego planu. Spanikował. Ten ostatni bronił się, mówiąc, że Demokraci chcą zamknąć kraj w reakcji na pandemię, a on go otwiera. Zapewnił również, że nie ma nic przeciwko maskom, choć wcześniej kpił z ich noszenia i demonstracyjnie zapowiadał, że nigdy jej nie założy. Nie zabrakło pytań o podatki Trumpa. Z raportu opublikowanego tuż przed debatą przez The New York Timesa wynika, że obecny prezydent w 2016 i 2017 roku zapłacił tylko 750 dolarów podatku dochodowego. Biden: Trump płaci niższe podatki niż nauczyciel, bo korzysta z możliwości prawnych, ja to ukrócę.

Gdy Wallace zapytał Trumpa, czy to prawda, padła odpowiedź.: płaciłem miliony dolarów.

Biden: to pokaż nam te zeznania.

Trump: pokażę,kiedy będą gotowe. Pytał też Wallace kandydatów na prezydenta o wybory korespondencyjne i o ich zachowanie w przypadku, gdyby wyniki były nieznane przez długi czas. Trump wyjaśnił, co zabrzmiało jak groźba, że kiedy zobaczy, iż dochodzi do fałszerstw, to nie może zadeklarować, iż będzie apelował do zwolenników o spokój. Biden obiecał powstrzymać emocję do czasu podliczenia wszystkich głosów. Ameryka jest już po debacie w Cleveland. Teraz będzie ona rozbierana na czynniki pierwsze, będą opinie i oceny, głównie o to, kto wygrał. Sondaż CBS News pokazał, że zdaniem 48 proc. oglądających debatę wygrał Biden, 41 proc. wskazało Trumpa jako zwycięzcę. 80 proc. uznało styl debaty za negatywny. Ale to jeszcze nie koniec, bo kolejne debaty odbędą się 15 października na Florydzie i 22 października w Tennessee.

Ostatnie sondaże wskazują na kilkuprocentową ( 7-8 proc) przewagę Bidena. Demokraci nie cieszą się zawczasu, pamiętają poprzednie wybory, tez im sprzyjały sondaże, a wygrał Donald Trump. Pierwsza z debat odbyła się w Ohio, jednym z tak zwanych „swing states", w którym wyborcy głosują raz na kandydata Republikanów, innym razem na Demokratę. To właśnie takie stany mogą zdecydować o wyniku wyborów.

