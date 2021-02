Debata o prawach kobiet w Polsce w Parlamencie Europejskim. „Atak na prawo do aborcji i łamanie praworządności”

Temat debaty brzmi: "Ataki na prawo do aborcji i łamanie praworządności w Polsce".

„Dyskusja skoncentruje się na wpływie podjętych już działań oraz ataków na zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa w Polsce, takie jak prawo dostępu do opieki zdrowotnej, prawo do prywatności, prawo do edukacji” – można przeczytać w oświadczeniu PE.

Oprócz tego wysłuchanie będzie omawiać to, „jak różne społeczności wciąż spotykają się z dyskryminacją, w połączeniu z pogarszającą się sytuacją w zakresie praworządności.”

W dyskusji weźmie udział unijna komisarz ds. równości Helena Dalli.