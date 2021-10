Debata o bezpieczeństwie Polski z Jachirą? Minister Paweł Szrot: Nie bardzo sensowne

Z ust przedstawicieli rządu często pada stwierdzenie, że w krajach, którym Łukaszenka zgotował presję migracyjną, czyli na Litwie i na Łotwie, opozycja mówiła z rządem jednym głosem...

...to nie do końca tak. Konsultowałem się z osobami odpowiedzialnymi za politykę zagraniczną i pytałem o postawę łotewskiej i litewskiej opozycji w tej sprawie. Partie opozycyjne w tamtych krajach bardzo ostro krytykowały swoje rządy. Ale krytykowały je z takich przyczyn, jak niedostateczne zabezpieczenie granic, brak odpowiednich środków na wsparcie służb granicznych. Oczywiście, gdyby polska opozycja w ten sam sposób ostro, nawet w zdecydowanych słowach, krytykowała polski rząd, sytuacja byłaby zupełnie inna. Na Litwie i Łotwie na pewno nie było krytyki pt. „wpuszczamy wszystkich, to jest nasz humanitarny obowiązek, to fundamentalna kwestia moralna”.

Ta sama opozycja zarzuca prezydentowi, że nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na granicy. Dlaczego prezydent nie zdecydował się na taki krok?

Nie doradzałbym prezydentowi zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rada pewnie sprowadziłaby się do powtórzenia tej samej argumentacji, z którą mieliśmy do czynienia w czasie debat sejmowych. Dyskusja na tematy bezpieczeństwa Polski z argumentami reprezentowanymi przez posłankę Jachirę i posła Sterczewskiego, nie byłaby więc bardzo sensowna. Niestety, nie mam nadziei, że byłoby inaczej.