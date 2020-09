Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica: Dziurawe prawo, ale prawo

Wrogiem numer jeden w ostatnich dniach stał się jeden ze stołecznych deweloperów. Zajrzał on mianowicie do ustawy „anty-COVID” i przeczytał tam, czarno na białym, że inwestycje mające na celu walkę ze skutkami koronawirusa tudzież kryzysu wywołanego przez epidemię korzystają z uproszczonego trybu realizacji. Nie trzeba pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie do odpowiedniego organu, czyli starostwa. Zatem tenże deweloper, Sawa Solec Residence, zgłosił budowę kilkunastu ekologicznych domów, które najpierw mają być wynajmowane jako izolatoria dla osób odbywających kwarantannę, a potem wynajmowane osobom, które ucierpiały wskutek kryzysu.

Pani poseł Katarzyna Lubnauer, cytowana przez „Gazetę Stołeczną”, nazwała postępowanie dewelopera „chamstwem”. Cóż, jeśli ktoś zasługuje na dosadne epitety, to nie przedsiębiorca, który robi to, na co pozwala mu prawo, a parlamentarzyści, którzy od prawa do lewa podnieśli ręce za regulacją. Pojęcie walki z koronawirusem i skutkami kryzysu jest bowiem tak pojemne, że można pod nie podciągnąć niemal wszystko. Od fabryki spirytusu (oczywiście po to, by produkować środki odkażające) po hotel (służący izolacji, jakże by inaczej). Dlaczego chamstwem ma być skorzystanie z tej, nie tyle furtki, co szerokiej bramy, by budować domy dla zainteresowanych kwarantanną?