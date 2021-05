Dawid Kwiatkowski stworzył z filmów od fanek alternatywną wersję klipu do utworu „Bez Ciebie”. Kiedy nowa płyta Dawida? [WIDEO, WYWIAD]

Dawid Kwiatkowski o płycie „13 grzechów niczyich”

Singiel "Bez Ciebie" jest pierwszym utworem zapowiadającym nowy album artysty.

Dawid Kwiatkowski o utworze: „Bez Ciebie" przyszło do mnie we śnie. Obudziłem się o trzeciej w nocy z melodią w głowie i wiedziałem już, o czym będzie ta piosenka. W naszych czasach łatwo jest nam coś zepsutego po prostu wymienić na nowe i zazwyczaj tak właśnie robimy. A co by się stało, jakbyśmy najpierw spróbowali naprawić to, co nie działa dobrze? Jaki byłby tego efekt? Spróbuj, zaryzykuj i daj drugą szanse temu, co przynosiło Ci szczęście. Właśnie o tym opowiada mój najnowszy singiel, z którym wracam po blisko dwóch latach muzycznej ciszy.”

Dawid Kwiatkowski "Bez Ciebie" Tik Tok edition