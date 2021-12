Dawid Kwiatkowski na Instagramie. Sprawdź, jakie nowe zdjęcia dodał idol nastolatek

Dawid Kwiatkowski to piosenkarz młodego pokolenia, który jest idolem wielu nastolatek. Ma na swoim koncie kilka albumów muzycznych. Na swoim Instagramie udostępnia zdjęcia z tras koncertowych, sesji reklamowych oraz fotki z najbliższymi. 1.12.2021 na profilu pojawił się post: "oddycham. w końcu. "

oddycham. w końcu.

Pamiętajcie, że oficjalna sprzedaż biletów na #DawidKwiatkowskiTour rusza już jutro o 16:00!

LINK do biletów w BIO 🎤

#Kraków #Poznań #Gdańsk #Bydgoszcz #Wrocław #Rzeszów #Łódź #Katowice #ZielonaGóra #Warszawa

z kim i gdzie się widzę?

noc zasłania strach. // 4,5 M ALBUM STREAMS IN 1 MONTH on @spotifypoland - thank u!

ahh ta młodzież… @roxie_wegiel 🤍 #backstage #gig fot. @dagsoon

czy to dzieje się naprawdę? OHMYGOOOD, co to będzie! 😫🎼🎤

Start sprzedaży: 30.11.2021 od godziny 16:00! do zobaczenia? #DawidKwiatkowskiTour

To dziś. Premierowy, zamknięty koncert dla szczęśliwców z konkursów, przyjaciol i znajomych z branży. Zaczyna się przepiękny etap w życiu moim i mojego całego zespołu. Trzymajcie za nas kciuki, a już niebawem i Wy będziecie mogli kupić bilety na naszą trasę.

LET’S ROCK!

@db4management @warnermusicpoland

backstage. #thevoicekids #masa

rozumiesz tylko Ty.

mój nowy album po tygodniu stał się drugim najchętniej kupowanym krążkiem w kraju i pokrył się złotem - ja już naprawdę nie mogę znaleźć słów w j. polskim, by Wam za to wszystko podziękować.

Podziękuję więc w moim drugim ukochanym języku, merci beaucoup 🌹

@warnermusicpoland @db4management

Nieważne możecie usłyszeć już w każdej stacji radiowej, zatem czas na @tiktok_poland 🤹🏻

Co nieźle namieszało Ci w życiu, ale teraz jest już #Nieważne ? Do czego nabraliście dystansu i możecie śmiało się z tego śmiać?

Nagraj filmik, opisz na nim zabawną sytuacje i wyśpiewaj, że to już… nieważne :)

mam do rozdania ostatnie dwie wejściówki na premierowy koncert, który odbędzie się w przyszły czwartek, powodzenia TikTokerzy! #Nieważne