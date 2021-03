Dariusz Michalczewski wygrywa w Sądzie. Chodzi o prawa do oznaczenia „TIGER”. "Wyrok jest ostateczny i nokautujący" OPRAC.: Maciej Badowski

- Prawie 10 lat walki i wielka spektakularna wygrana – wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny i nokautujący dla FoodCare- skomentował Michalczewski. Lukasz Gdak/ Polska Press

Sąd Najwyższy wydał wyrok w procesie o prawo do używania oznaczenia TIGER, który toczył się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim, a spółką FoodCare. Sąd potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. FoodCare nie ma prawa także do używania oznaczenia BLACK TIGER.