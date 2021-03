Daniel Obajtek zwraca się do prokuratury o weryfikację nagrań „Gazety Wyborczej”

Mec. Zaborowski dodał, że „jest to jeden z kluczowych wniosków w tej sprawie”. - Mamy nadzieję, że także po przeprowadzeniu tych czynności zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości, co do ewentualnego pochodzenia źródła tych taśm oraz ich oryginalności bądź też nie (…) Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia – stwierdził.

Mec. Zaborowski: Jesteśmy zadowoleni z reakcji CBA

We wtorek Daniel Obajtek poinformował, że skierował do Centralnego Bura Antykorupcyjnego o weryfikację swoich finansów do 16 marca 2021. - Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem. Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem – oznajmił na Twitterze.

Tego samego dnia CBA poinformowało, że wniosek Obajtka został rozpatrzony pozytywnie i kontrola zostanie przeprowadzona.

- Muszę przyznać, że zarówno ja, jak i mój klient, jesteśmy zadowoleni z szybkiej reakcji CBA na nasz wniosek o przeprowadzenie kontroli – stwierdził w środę mec. Zaborowski. - Przypomnę tylko, że to była wyłączna inicjatywa Daniela Obajtka. Mamy oczywiście nadzieję, że ta kontrola będzie równie szybka i wyjaśni wszystkie wątpliwości. Ale muszę też państwu powiedzieć, że w pewnym sensie było to dla nas zaskoczenie – dodał.