Daniel Obajtek: Zieloną strategię PKN ORLEN realizuje od lat

W realizacji przejęć kapitałowych związanych ze stworzeniem koncernu multienergetycznego, gdzie dokładnie w tej chwili jest PKN ORLEN?

Daniel Obajtek: PKN ORLEN już jest koncernem multienergetycznym. Bardzo intensywnie przez te lata inwestowaliśmy, mamy pion rafineryjny, petrochemiczny, energetyczny, rozbudowany detal. Inwestujemy też w spółki z Grupy Kapitałowej, realizujemy potężne inwestycje, również pod względem przejęć.

Jeżeli mówimy o dwóch dużych projektach, czyli LOTOSU i PGNiG, to w przypadku LOTOSU mamy 70% prac już za sobą. To jest kwestia miesięcy, nie lat. Kluczowym wydarzeniem będzie przedstawienie partnera do realizacji środków zaradczych.