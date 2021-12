Daniel Obajtek: Stawiamy na atom. To nie tylko biznes, to polska racja stanu

PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały we wtorek umowę inwestycyjną, na bazie której powstanie spółka joint venture Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem tej współpracy jest przygotowanie i komercjalizacja w naszym kraju technologii małych reaktorów jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

– Stawiamy na atom. Jesteśmy spółką multienergetyczną i ten pion energetyczny bardzo mocno wzmacniamy. Dziś podpisaliśmy umowę inwestycyjną na mocy której powstanie pierwsza spółka i uważamy, że „mały” atom w Polsce powstanie do 2029 roku – mówił w „Gościu Wiadomości” na antenie TVP Info Daniel Obajtek. Prezes PKN Orlen wyraził pogląd, iż jest to rzecz ważna zarówno dla polskiej gospodarki, jak i obywateli. – Ponieważ jeżeli mówimy o energii atomowej, to jest energia najtańsza. To jest 30 proc. mniejszy koszt energii w porównaniu z elektrowniami gazowymi – tłumaczył, dodając że jest to nasza przyszłość i niezależność. – To nam dwa pewne gwarancje i wzmocni zdecydowanie gospodarkę – wskazał.