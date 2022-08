Daniel Kajzer - w dwa lata od walki o utrzymanie w 2. lidze do gry o europuchary

Ponad 100 spotkań w drugoligowym ROW-ie Rybnik nie wystarczyło, żeby przekonać do siebie klub z ekstraklasy. Nie wystarczyło, aby zadebiutować nawet na jej zapleczu. Wystarczyło, by zapracować sobie na transfer do najwyżej bułgarskiej klasy rozgrywkowej. Jeszcze przed zakończeniem sezonu 2016/2017 Daniel Kajzer został bohaterem zaskakującego transferu. Z ekipy walczącej o trzymanie na trzecim poziomie rozgrywek w Polsce, przeszedł do Botewu Płowdew, który właśnie wywalczył sobie udział w eliminacjach Ligi Europy.

Włodarze bułgarskiego klubu obserwowali go już wcześniej, ale Polak z ROW-em związany był kontraktem do końca czerwca 2017. Zgodnie ze swoją polityką Botew kontraktuje jedynie wolnych zawodników. Na kilka tygodni przed wygaśnięciem umowy Kajzer wykupił się więc sam. Suma nie była duża, a pozwoliła urodzonemu w 1991 roku bramkarzowi na rozpoczęcie sezonu przygotowawczego z nową drużyną. Początki nie mogły być proste. Dla urodzonego w Tarnowskich Górach piłkarza był to nie tylko pierwszy transfer zagraniczny, ale też pierwsza przeprowadzka poza Śląsk. Wcześniej występował jedynie w młodzieżowych drużynach Górnika Zabrze, którego jest kibicem.