Dania: Wykopią miliony ciał norek ze zlikwidowanej fermy? Premier płakała podczas wizytacji

Decyzja o wybiciu 17 milionów norek była dramatyczna, nie tylko ze względu na los zwierząt, ale też na biznes futrzarski w tym kraju. Dania, jak informuje BBC, była największym producentem norek w Unii Europejskiej. Dwa tygodnie po decyzji o wybiciu norek do dymisji podał się minister rolnictwa Mogens Jensen. Jak informuje "Financial Times", decyzję o wybiciu 17 milionów norek uznano za niemającą podstaw prawnych. Opozycja wzywała także do dymisji premier Mette Frederiksen, która - jak dodaje "FT" - była chwalona w kraju za sprawne poradzenie sobie z pierwszą falą epidemii koronawirusa. Opozycja wzywa do niezależnego śledztwa w sprawie wybicia norek.

W piątek Frederiksen odwiedziła zlikwidowaną farmę norek. Media obiegły jej zdjęcia, jak ociera łzy z twarzy po tym, co zobaczyła na miejscu. Jak powiedziała duńska premier - cytowana przez BBC - wzruszyła się, gdyż na miejscu spotkała się z "dwoma pokoleniami naprawdę wykwalifikowanych hodowców norek, ojcem i synem, którym w bardzo, bardzo krótkim czasie została zniszczona praca ich życia. I to… To było dla nich emocjonalne. Przepraszam. Dla mnie też" - mówiła ocierając łzy.

Jak informuje "Financial Times", Dania była dotychczas największym na świecie producentem norek. Większość futer sprzedawała do Chin i Rosji, obecnie jednak jest tam rozważana propozycja zakazu prawnego hodowli tych zwierząt do 2022 roku.