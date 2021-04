Dania jest pierwszym krajem, który całkowicie zaprzestał stosowania szczepionki AstraZeneca

ROZMOWA „Nieufnici” czy owce? Kim są ludzie, którzy wierzą lub nie w pandemię i szczepienia? Psycholog o teoriach spiskowych i antycovidowcach

Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Mimo codziennych informacji o setkach ofiar pandemii, prawie połowa Polaków nie wyraża chęci zaszczepienia się przeciw Covid-19. To za mało, by uzyskać w naszym kraju odporność i zbiorową. Dlaczego tak wiele osób uważa, że szczepienie jest groźniejsze do koronawirusa, a rząd celowo podaje fałszywe informacje o skali pandemii? Co ma z tym wspólnego wiara w teorie spiskowe? I dlaczego nawet poważne przechorowanie Covid-19 i śmierć najbliższych nie wpływają na zmianę poglądów tysięcy Polaków? - odpowiada prof. Marcin Szulc z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie właśnie rozpoczynają się masowe badania postaw Polaków wobec szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.