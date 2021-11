Dane policji: Ponad 3000 więcej włamań niż przed rokiem. Najmniej włamań odnotowano w roku 2018

Między rokiem 2020 a 2019 w 5 na 14 kategorii przestępstw przeciwko mieniu widać wzrost – wynika z porównania statystyk policyjnych na które powołują się eksperci Rankomat.pl. - Najmniej włamań odnotowano w roku 2018 (74 572), a najwięcej w 1999 (431 479)- wskazano.

Do 2007 r. liczba kradzieży z włamaniem sukcesywnie spadała (do 161 352) i aż do 2015 roku utrzymywała się na poziomie powyżej 100 000 (102 435). Choć tego typu przestępstw jest obecnie znacznie mniej, widać tendencję wzrostową, począwszy od 2019 roku.