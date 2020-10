Damianek musi przejść kolejna operację. Trwa wyścig z czasem o życie chłopca

- Coraz bardziej sine paluszki i usta. To widoczny znak tego, że serca Damianka słabnie – poinformowała ostatnio pani Lucyna, mam chłopca. – Na razie synek jeszcze ogólnie czuje się dosyć dobrze i modlimy się, by tak było jak najdłużej. By w tym stanie mógł doczekać operacji, na którą wspólnie zbieramy – dodaje.

O problemach zdrowotnych dziecka rodzice dowiedzieli się już w 20. tygodniu ciąży. - Pojawił się nieopisany strach. Jeszcze była nadzieja, że to może pomyłka, że wraz ze wzrostem serduszko wyzdrowieje. Niestety, każde kolejne badanie potwierdzało najgorsze. Mieliśmy przygotować się, że synek urodzi się z połową serca – wspomina pani Lucyna.

Maluch przeszedł już dwie bardzo poważne operacje. Przed nim kolejna, w klinice w Munster w Niemczech. – Bardzo chcemy jechać tam na trzecią planową, mamy nadzieję ostatnią operację serca. Po konsultacji z prof. Malcem mamy już kwalifikację i koszt operacji. Niestety, musimy zapłacić za nią sami, a to nas przerasta – mówi pani Lucyna.