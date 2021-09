Dalszy ciąg sprawy „przebierańców”. Kolejne zarzuty za powoływanie się na wpływy

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstwa, polegającego na wręczeniu korzyści majątkowych członkom grupy przestępczej, w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw w organach ścigania oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw korupcyjnych. Czyny te polegały na powoływaniu się w latach 2019–2020 w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju, na wpływy w instytucjach państwowych i w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi. Poza tym, członkowie grupy podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe.

Dotychczas zarzuty korupcyjne usłyszało 20 osób. W śledztwie ustalono, że członkowie grupy, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, nawiązywali kontakty z osobami, wobec których prowadzone były postępowania sądowe, prokuratorskie, skarbowo-finansowe lub które chciały uzyskać określone profity ze współpracy ze spółkami Skarbu Państwa lub funduszami państwowymi. Osoby te były skłonne przekazać korzyści majątkowe za bezprawne wpłynięcie na działania, zaniechania i decyzje funkcjonariuszy publicznych.