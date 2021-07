Dalsza budowa drogi S10 ze wsparciem Bydgoszczy

Jak podaje Onet, budowa odcinka S10 łączącego Bydgoszcz i Toruń jest podzielona na cztery odcinki:

- Bydgoszcz Południe – Emilianowo (8 km)

- Emilianowo – Solec Kujawski (ok. 8 km)

- Solec Kujawski – Toruń Zachód (ok. 22 km)

- Toruń Zachód – Toruń Południe (ok. 12 km).

Na pierwszy i trzeci odcinek w ostatnich tygodniach rozpisano przetargi. Droga ma powstać najpóźniej w 2026 roku.

S10 ma jednak połączyć Warszawę ze Szczecinem i choć kolejne jej odcinki mają powstać później, to już prowadzone są do nich przymiarki. GDDKiA kilka dni temu złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowych na przyszły fragment S10, który ma mieć 40 kilometrów i prowadzić od Bydgoszczy w kierunku Nakła nad Notecią.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, cieszy się, że rząd w końcu zabrał się za budowę S10 i zapewnia, że miasto będzie wspierało realizację kolejnych odcinków trasy.