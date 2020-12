Czym kierować się przy wyborze nowego telewizora?

Rozmiar ma znaczenie

Jednym z ważniejszych czynników przy wyborze telewizora jest wielkość ekranu. Dlatego warto wcześniej zmierzyć przestrzeń, na której chcemy postawić czy też powiesić telewizor. Może się okazać, że spokojnie znajdziemy miejsce na urządzenie o przekątnej 65 cali. A większy ekran to zdecydowanie więcej korzyści.

Podczas oglądania filmów możemy dostrzegać nawet najmniejsze detale, co przekłada się na dużo lepsze wrażenia. Większy ekran to także większa przyjemność z domowej rozrywki – czy to serialowej czy gamingowej. A obecna minimalistyczna konstrukcja ekranów sprawia, że ramki są niezwykle smukłe, a często prawie niewidoczne. Przykładowo telewizor Samsung QLED Q80T posiada praktycznie Bezramkowy Design, dzięki któremu jedyne, co widzimy to doskonały, niczym nieograniczony obraz.

Zgodny ze standardami przyszłości

Dla większości z nas telewizor jest przynajmniej kilkuletnią inwestycją. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy urządzenie jest gotowe na standardy, które będą obowiązywały w niedalekiej przyszłości. 30 czerwca 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej na DVB-T2.