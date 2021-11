Czym jest patriotyzm i jak Polacy mogą go okazywać w dzisiejszych czasach? Rozmowa z wicepremierem Piotrem Glińskim

Czym dla prof. Piotra Glińskiego jest patriotyzm?

Jak w dzisiejszych czasach Polacy mogą zademonstrować swoją miłość do ojczyzny i gotowość poświęcenia się dla narodu?

Ważnym wydarzeniem, które wpisało się w tradycję obchodów święta 11 listopada, jest Marsz Niepodległości, organizowany przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał status formalny tej uroczystości. Miało to związek z odmową prezydenta stoicy oraz sądów dwóch instancji prawa do organizacji tego wydarzenia. Nadanie statusu formalnego oznacza to, że Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy. Czy w związku z tym, rząd nie obawia się prowokacji?

11 listopada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje cały szereg wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Wzięcie udziału w którym z tych wydarzeniu rekomenduje wicepremier?

