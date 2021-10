Czym jest comfort food? Przepisy na dania, które zasmakują każdemu

Co to jest comfort food?

Dla każdego z nas comfort food może być czymś zupełnie innym, ale jest pewna grupa produktów, które niemal każdy człowiek żyjący w naszej szerokości geograficznej tak określi. Do comfort food można zaliczyć np.

rosół

pizzę

czekoladę

lody

pieczonego kurczaka

Jest to więc jedzenie, po które chętnie sięgamy, gdy mamy gorszy nastrój, gdy potrzebujemy pocieszenia i szukamy go właśnie na talerzu. Comfort food jest ściśle powiązane z psychologią, z szukaniem uczucia bezpieczeństwa, jakiego zaznaliśmy w dzieciństwie. To najczęściej jedzenie, które uwielbialiśmy w dzieciństwie, z którym kojarzy się rodzinny dom.

Skąd wzięła się nazwa comfort food?

Określenie to po raz pierwszy wykorzystano w 1966 roku w amerykańskiej prasie. Dotyczyło jedzenia, po które sięgają osoby z otyłością, gdy nie radzą sobie ze stresem. Z czasem comfort food pojawiał się coraz częściej w podobnych kontekstach.

Dzisiaj comfort food używane jest nie tylko w psychologii, ale także przez osoby związane z gastronomią. Jednocześnie z określenia chętnie korzystają internauci, określając jako comfort food wszystkie swoje kulinarne guilty pleasure.