Czy Warszawa trafi do czerwonej strefy? Liczba zakażeń na to wskazuje

O przynależności danego powiatu do strefy decyduje liczba zakażeń. Ministerstwo Zdrowia decyzję podejmuje na podstawie wskaźnika ECDC (z ang. European Centre for Disease Prevention and Control, czyli Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - to niezależna agencja Unii Europejskiej, odpowiedzialna za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi).

Czy Warszawa trafi do czerwonej strefy?

Statystyki wskazują na to, że Warszawa powinna trafić do strefy czerwonej. Jednak Ministerstwo Zdrowia o decyzji poinformuje w czwartek.

Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego Ratusza, w rozmowie z Onetem mówi:

Przygotowujemy się na każdą ewentualność. Na razie nie mamy informacji ze strony organów państwowych, by Warszawa miała stać się strefą czerwoną. Liczymy, że jeżeli taka decyzja zapadnie, dowiemy się o tym wcześniej, a nie w czwartek z konferencji prasowej w telewizji i że rząd skonsultuje to z nami. Oczywiście dostosujemy się do wszystkich wytycznych, bo naszym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.

