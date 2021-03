Czy trzeba rezygnować z eventów? Cyfrowa transformacja i rozwój technologiczny wspiera branżę MICE

Sebastian Bandyk: Niekoniecznie, nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy spotkali się na evencie online, a precyzyjniej wydarzeniu hybrydowym. Dzisiejsze technologie pozwalają spotkać się zdalnie. Organizowaliśmy już kilka takich wydarzeń i muszę przyznać, że pomimo początkowego sceptycznego nastawienia organizatorów, finalnie wszyscy byli zadowoleni. Prezesi spotkali się w studio, uczestnicy byli online. Tego samego dnia rano, kurier dowiózł każdemu z uczestników paczkę z cateringiem i upominkami. Atmosfera podczas wydarzenia była wspaniała i jestem pewien, że właśnie te konwencje pracownicy będą wspominać przez lata i o nich mówić w kuluarach na korytarzach biurowców. W końcu przecież wrócą do wspólnej przestrzeni.

SB: Jako Grupa SDE Media & Events połączyliśmy siły wraz z DoubleTree by Hilton HOTEL & CONFERENCE CENTRE WARSAW i stworzyliśmy studio multimedialne PANORAMIA. To idealna przestrzeń na organizację kongresu, konferencji, szkolenia, eventu firmowego, webinarium czy spotkania dotyczącego prezentacji nowego produktu – tak w formule online, jak i hybrydowej.

SB: Z pewnością lokalizacja. Długo szukaliśmy idealnej formuły eventowej i miejsca dla studia multimedialnego. Chcieliśmy wyróżniać się na tle innych lokalizacji. Postawiliśmy na najlepszą lokalizację eventową w Warszawie. Ponadto, w multimedialnym studiu znajduje się z panoramiczny ekran Led, profesjonalny zestaw kamer, studyjne nagłośnienie i efektowe oświetlenie. Studio zostało zbudowane na ponad 200 m2 powierzchni, którą można dowolnie aranżować i powiększać aż do ponad 2000 m2. Cały proces organizowania eventów uległ też skróceniu.

KM: To już nie miesiące przygotowań?

SB: Mamy wypracowane metody działania, dzięki temu dowolny event można zorganizować nawet w kilka dni. W wydarzeniu udział brać może kilka, kilkadziesiąt, a nawet ponad 1000 uczestników, zarówno online jak również hybrydowo.

KM: Brzmi obiecująco. Wróćmy jednak do samej branży eventowej. Możesz pochwalic się 15-letnim doświadczeniem. W jakim kierunku będzie rozwijać się branża? Eventy online zostaną?

SB: Moim zdaniem, to świetnie rozwiązanie nie tylko na czasy, kiedy nie mamy możliwości spotkać się inaczej. Jestem pewien, że wydarzenia online i hybrydowe (mieszane) na długo z nami pozostaną. Pandemia pozwoliła nam wypracować nowe formuły eventów. Zatem, będziemy mogli jeszcze lepiej dopasowywać ofertę do możliwości klientów. Eventów będzie mogło być więcej. Wydarzenia większej rangi z pewnością w przyszłości będą organizowane w formule tradycyjnej – w plenerach czy klubach bądź hotelach. Być może któryś z koncernów międzynarodowych skorzysta z formuły hybrydowej, zakładającej, że część użytkowników jest w jednym miejscu, a część przy komputerach. Natomiast wydarzenia o mniejszej randze, których być może kiedyś po prostu by nie było, będzie można organizować w formule online.

KM: Eventy są Ci bliskie?

SB: Tak. Uwielbiam je organizować, od zawsze było to moją pasją. Każde wydarzenie jest inne i niesie inne wyzwania. Przez te kilkanaście lat nie zdarzyło mi się zorganizować podobnego wydarzenia po raz drugi. To jest zawsze unikat, dzieło sztuki, nad którym moi ludzie pracują setki godzin, żeby wszystko było zapięte na tzw. „ostatni guzik”. Cieszę się, że moja firma ciągle ewoluuje i mimo trudnego otoczenia biznesowego, tworzymy rozwiązania, które pozwalają nam na dalszy rozwój. Nowe studio to najlepszy przykład jednego z nich.