Czy sklepy są otwarte 28 marca? Gdzie zrobić zakupy 28.03? Niedziele handlowe - marzec 2021. Kiedy nie ma zakazu handlu?

Galerie handlowe w Warszawie będą otwarte

Co ciekawe, ustawa nie obejmuje bezpośrednio galerii handlowych, co oznacza, że na ich terenie będą mogły w niedzielę prowadzić działalność te przedsiębiorstwa, których zakaz handlu nie obejmuje. To o tyle istotne, że w centrach handlowych mieszczą się sale kinowe dwóch największych w Polsce sieci multipleksów Cinema City i Multikino, punkty gastronomiczne popularnych fast foodów, takich jak McDonald's, KFC, Burger King, Subway, Amrit, Pizza Hut, Sphinx, Green It, Salad Story, Thai Wok, kawiarnie Green Caffe Nero, Costa Coffee i Starbucks, piekarnie Galeria Wypieków Lubaszka, czy Gorąco Polecam Nowakowski.