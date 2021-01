Czy sankcje USA wstrzymają budowę Nord Stream 2? Reuters donosi, że Zurich Insurance Group wycofa się z wspierania projektu

Departament Stanu USA poinformował w tym miesiącu firmy, które podejrzewa, że ​​pomagają w budowie rurociągu, że grożą im sankcje. Odchodząca administracja prezydenta Donalda Trumpa jest zdeterminowana, by doprowadzić sankcje do końca.

Konsorcjum Nord Stream 2 poinformowało w piątek, 15 stycznia 2021 r., że prace przygotowawcze do ukończenia podmorskiego gazociągu do Niemiec na wodach duńskich mogą być kontynuowane, wskazując na najnowsze zawiadomienia duńskiego Urzędu Morskiego.

Jak przypomina Reuters, budowa Nord Stream 2 została początkowo wstrzymana w grudniu 2019 r. W związku z groźbą sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych.

Nord Stream 2 prowadzony przez państwową spółkę energetyczną Gazprom ma podwoić przepustowość istniejącego podmorskiego gazociągu Nord Stream z Rosji do Niemiec do 110 miliardów metrów sześciennych rocznie, co stanowi ponad połowę całkowitego eksportu rosyjskiego gazu z rurociągów do Europy.