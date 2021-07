Czy rząd wiedział o ustawie medialnej posłów PiS? Muller: Premier znał kierunkowe kwestie

Rzecznik rządu Piotr Muller tłumaczył we wtorek, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji przygotowana przez grupę posłów PiS, to który reguluje kwestie kapitałowe dotyczące spółek medialnych. - To projekt naszego środowiska politycznego, więc oczywiście najważniejsze osoby w naszym środowisku politycznym wiedziały, że ten projekt będzie złożony – zapewniał w TVN 24. Kilka dni temu polityk przyznał jednak, że sam nie wiedział nic o nowelizacji ustawy, dopóki nie pojawił się ona na stronach sejmowych.

Pytany dziś, czy Mateusz Morawiecki wiedział projekcie, Muller odpowiedział, że „nie wie, czy premier znał szczegóły, ale znał kierunkowe kwestie dotyczące uregulowania tych przepisów”.

Rządu tłumaczył, że owe „kierunkowe kwestie” dotyczą „ścisłego uregulowania tych przepisów”. - Które już w tej chwili obowiązują i są analogiczne chociażby do tego, co funkcjonuje w Austrii, już nie mówiąc o tym, że są dużo łagodniejsze niż te, które funkcjonują we Francji, bo tam w ogóle spółki poza Francją to już nie mogą mieć większości kapitału w spółkach medialnych – stwierdził Piotr Muller.