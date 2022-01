Czy PSL poprze Tarczę Antyiflacyjną 2.0? Poseł Marek Sawicki tłumaczy

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej, Marek Sawicki, powiedział polskatimes.pl, że „jeśli już wprowadzać zmniejszenie czy to VAT-u czy akcyzy, to nie na sześć miesięcy, nie na krótki okres czasu, bo inflacja – wszyscy o tym mówią – będzie z nami jeszcze przez cały 2023 rok”. – To pierwsze wsparcie powinno dotyczyć zniesienia tych podatków na rok, bo to byłby jasny sygnał dla przedsiębiorców. Być może sprawi to, że ich plany inwestycyjne, rozwojowe, mogłyby ruszyć. To, co jest dziś największym problemem polskiej gospodarki, to niestety spadający wskaźnik inwestycji w stosunku do PKB. Jest też poniżej 17 proc., a przypomnę, że w słynnym programie Mateusza Morawieckiego „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju” miało być 25 proc. Eksperci mówią, że jeśli nie wyjdziemy na poziom 21-23 proc. inwestycji w stosunku do PKB, to oczywiście nie będzie mowy o żadnym odbiciu i o żadnym wychodzenie z kryzysu – mówił.