Czy polskie szkoły są gotowe, aby przyjąć dzieci uchodźców z Ukrainy? Minister Przemysław Czarnek wyjaśnia

Polska przygotowuje się do przyjęcia ewentualnej fali uchodźców w przypadku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jeśli dojdzie do tego, że do Polski przybędą uchodźcy z Ukrainy, to na pewno będą wśród nich dzieci w wieku szkolnym, które nie znają języka polskiego.

Prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki pytany przez polskatimes.pl o to, jak wygląda edukacja takiego dziecka, odpowiedział: „Jesteśmy przygotowani na to, żebyśmy mogli pomóc naszym przyjaciołom Ukraińcom, w sytuacji, gdyby doszło do konfliktu i gdyby doszło do dużej skali uchodźstwa. Jesteśmy przygotowani również na to, żeby objąć pomocą edukacyjną dzieci i młodzież. Oczywiście, nie będzie to proste i nie będzie to automatyczne. Najpierw trzeba przyjąć uchodźców i na to są już wojewodowie przygotowani. Przygotowany jest w ogóle scenariusz przyjmowania uchodźców z Ukrainy, ponieważ jesteśmy absolutnie, całkowicie otwarci na pomoc naszym ukraińskim sąsiadom. Natomiast my z kolei opracowujemy plan włączenia tych dzieci do edukacji, łącznie z nauką języka”.