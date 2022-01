Czy Polska pomoże militarnie Ukrainie? Rzecznik rządu odpowiada

Muller pytany o to, czy polski rząd jest przygotowany do działań agresywnych, w kontekście potencjalnej agresji Rosji na Ukrainę, powiedział, że „o tym, że takie działania mogą się pojawić, widzieliśmy już od co najmniej kilku miesięcy”. – Zresztą, o tym też mówiliśmy już publicznie w pewnym momencie, że, faktycznie Rosja podejmuje przygotowania do działań już nawet bezpośrednich na Ukrainie. Jesteśmy tutaj też w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami i europejskimi amerykańskimi. W związku mamy stan, w którym my jesteśmy – że tak powiem – gotowi na to, żeby podjąć działania automatyczne oraz inne działania na arenie międzynarodowej po to, aby odstraszyć przede wszystkim Rosję od tego typu zachowań – mówił. Dodał, że „liczymy tutaj przede wszystkim na to, że będzie wspólny front europejski”.

– Nasz klub – Prawo i Sprawiedliwość – zaproponuje teraz na posiedzeniu Sejmu taką wspólną uchwałę, która wzywa do solidarności państwa Europy przeciwko działaniom, które zamierza podjąć Rosjan – mówił.