Czy Polscy piłkarze powinni lecieć na mecz barażowy do Moskwy? Wywieranie presji to słuszna droga, ale i tak trzeba solidnie się przygotować

Dlatego rozumiem, że nad problemem pochylił się polski minister sportu. Zresztą wcale nie jako jedyny, gdyż premier Wielkiej Brytanii przemawiając w Izbie Gmin także stwierdził, że Rosja nie powinna mieć obecnie prawa do organizowania żadnych międzynarodowych rozgrywek piłkarskich. Odnosząc się oczywiście nie tylko do naszego barażu, ale przede wszystkim do finały Ligi Mistrzów, którego przeprowadzenie UEFA powierzyła Sankt Petersburgowi. Kamil Bortniczuk po południu posunął się jeszcze o krok dalej, zgłaszając – po uzgodnieniu z premierem RP – kandydaturę Polski do przejęcie od Rosjan sierpniowo-wrześniowych mistrzostw świata w siatkówce. I tej inicjatywie także nie sposób odmówić logiki.