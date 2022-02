Czy Polsce zabraknie gazu? Wicepremier Kowalczyk zabrał głos

- Polska ma w tym momencie zapasy gazu, które są wystarczające na okres zimowy – zapewnił w rozmowie wicepremier Henryk Kowalczyk. Minister rolnictwa dodał, że jest przekonany, iż polski rząd zdawał sobie sprawę z wagi sytuacji, chociaż do końca liczył, że „Putin się opamięta”.

– Niestety nie ma tego opamiętania, polski rząd jest przygotowany w wielu warunkach. Przede wszystkim obronnie, tu możemy czuć się bezpiecznie. Również dzięki temu, że NATO jest gotowe wdrożyć art. 5, kiedy jakikolwiek sojusznik został narażony, to jest w stanie pomagać. Mamy wiele zadań, jedno to są działania dyplomatyczne, uczestnictwo – właściwie liderowanie w społeczności międzynarodowej we wprowadzeniu sankcji przeciwko Rosji, bo te powinny być natychmiastowe i jak najdalej idące – dodał.