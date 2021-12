Czy omikron jest groźniejszy od poprzednich odmian? Kiedy spadnie liczba zgonów? Odpowiada prof. Gut Małgorzata Puzyr

Koronawirus w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Fot. Iwona Burdzanowska / Polska Press

Ciągle słyszę alfa, beta, gama, omikron, a to człowiek roznosi. Wszystkie te parametry zależą od zachowań ludzkich. Jeżeli nie chcemy złagodzić przebiegu zakażenia, co możemy zrobić przy pomocy szczepień, to mamy, co mamy - mówił w rozmowie z polskatimes.pl prof. Włodzimierz Gut.