Czy Marsz Niepodległości się odbędzie? Jest odpowiedź wojewody na decyzję sądu

W reakcji na decyzję sądu służby prasowe wojewody Radziwiłła wydały stanowisko:

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu decyzji Wojewody ws. Marszu Niepodległości, informujemy, że czekamy na jego pisemne uzasadnienie. Po analizie jego treści będą podejmowane ewentualne dalsze kroki prawne. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocne.

W stanowisku przypomniano, że wojewoda mazowiecki 25 października 2021 r. na wniosek Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” wydał zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia raz do roku w dniu 11 listopada na obszarze: od ronda Dmowskiego/pl. Defilad z planowaną trasą przejścia: al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu), ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca zakończone na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Decyzja ta obejmuje okres od 2021 r. do 2023 r. w godzinach 14.00 – 19.00.