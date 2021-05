Czy mamy prawo oddychać czystym powietrzem? Jest orzeczenie SN

O orzeczeniu sądu poinformowała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, szefowa ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. - Sąd Najwyższy uznał, że prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Myślę, że ten pogląd za kilka lat będzie zrewidowany - szkoda, że nie stało się to dziś - napisała w mediach społecznościowych.

Sąd Najwyższy od piątkowego poranka rozpatrywał pytanie Sądu Okręgowego w Gliwicach: „czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie?".

RPO Adam Bodnar, który w 2019 r. włączył się do sprawy argumentował wówczas, że pozbawienie możliwości oddychania czystym powietrzem to „naruszenie prawa do korzystania ze środowiska”. Ocenił również, że pozytywna odpowiedź sądu mogłaby uruchomić lawinę pozwów wobec Skarbu Państwa od obywateli żyjących tam, gdzie stężenie smogu jest najwyższe.