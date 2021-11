Czy królowa Elżbieta II jest poważnie chora? Brytyjczycy pytają: Co ukrywa Pałac Buckingham?

Czy królowa Elżbieta II jest poważnie chora? Czy Pałac Buckingham ukrywa prawdę o stanie jej zdrowia? - Takie pytania stawiają Brytyjczycy, a dziennikarze zwracają uwagę na problemy zdrowotne królowej i odwoływanie jej udziału w wielu uroczystościach, jak to miało miejsce w niedzielę.

Elżbiety II nie wzięła udziału w Niedzieli Pamięci, bo stan jej zdrowia pogorszył się. Poinformowano, że wynikało to z problemów z kręgosłupem. Jednak do odwołania jej obecności doszło dwie godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Monarchini opuściła to coroczne wydarzenie tylko siedem razy podczas 70-letniego panowania - ze względu na ciąże i ważnych wizyt zagranicznych.

Wielu uważa, że prawdziwe problemy zdrowotne królowej są ukrywane. "Jest coś, o czym nie mówi się o zdrowiu królowej, sytuacja jest poważniejsza niż zapewnia Pałac" - napisał na Twitterze kontrowersyjny autor Piers Morgan.