Czy Koalicja Obywatelska poprze Tarczę Antyinflacyjną 2.0? Poseł Izabela Leszczyna odpowiada

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt został zgłoszony przez grupę posłów PiS. Przewiduje on czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Izabela Leszczyna, poseł Koalicji Obywatelskiej pytana przez polskatimes.pl o to, czy KO poprze rozwiązania zawarte w tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, powiedziała, że „oczywiście, my tę ustawę poprzemy”. – Tym bardziej, że do obniżenia VAT-u nawoływał premier Donald Tusk, kilka miesięcy temu. To dobrze, że PiS zaczął nas słuchać – dodała.

Zdaniem Izabeli Leszczyny „niestety PiS słucha PO wybiórczo”. – My mówiliśmy, że działania, które proponuje premier Mateusz Morawiecki w tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, oczywiście będą oddziaływać na ceny benzyny, ale to działanie krótkotrwałe, krótkoterminowe i dość pozorne, ponieważ obniżka VAT-u będzie terminowa – wyjaśniła.