Czy KE odblokuje unijne środki dla Polski? W tle spór o sądy i granica z Białorusią

Polska wciąż oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy opiewającego na kilkadziesiąt miliardów euro na ożywienie gospodarki po koronakryzysie. Środki z unijnego Funduszu Odbudowy mogą już trafić do 18 krajów, których plany zostały na ten moment zaakceptowane.

– Jest mało prawdopodobne, że uda się sfinalizować prace przed końcem roku. Ale to, co najbardziej się liczy, to treść tych rozmów, więc od kwestii merytorycznych będzie zależało to, jak szybko będzie następował postęp w tych rozmowach – wskazał Valdis Dombrovskis, komisarz UE ds. gospodarki. Dodał, że negocjacje z Polską dotyczą niezależności sądownictwa, szczególnie sporu ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. UE domaga się likwidacji Izby. Spór na linii Warszawa-Bruksela o zmiany w polskim sądownictwie pogłębiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku października o tym, że część przepisów Traktatu o UE jest niezgodna z polską konstytucją.