Czy grozi nam narodowa kwarantanna? Kiedy może wejść w życie i co oznacza? Średnia liczba zakażeń z ostatnich 7 dni - sprawdź dane

Średnia liczba nowych przypadków dla ostatnich 7 dni wynosi 22 764. Jeśli za ostatnim raportem GUS przyjmiemy, że liczba Polaków wynosi aktualnie w przybliżeniu 38 354 000, daje to ok. 59 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że obecnie znajdujemy się w etapie czwartym, określanym na grafice jako "bezpiecznik". Następnym - piątym - etapem jest już narodowa kwarantanna. Zostanie wprowadzona, gdy liczba nowych przypadków osiągnie poziom 70-75 zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

- Kolejny próg bezpieczeństwa jest na poziomie ok. 29-30 tys. zakażeń koronawirusem dziennie przez następne 7 dni. Jeżeli do tego czasu epidemia nie wyhamuje, to czeka nas narodowa kwarantanna - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Muller.